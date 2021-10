Laporta racconta il Barca di Bartomeu come un pacco: «Pensavo di potermi permettere Neymar…»

“Non avevamo la due diligence, da quello che ci avevano detto potevamo farlo. Ci ho provato quest’estate, per fortuna non l’ho preso”

Tra le tante cose che il presidente del Barcellona ​​​​Joan Laporta ha raccontato intervistato da RAC1 ce n’è una che rende bene l’idea dell’inconsapevolezza economica che regnava sulla nuova dirigenza: ancora in estate pensava di potersi permettere l’ingaggio di Neymar. O almeno così la racconta Laporta, per il quale il Barca di Bartomeu è stato praticamente un pacco.

Laporta ha detto che secondo le informazioni fornite, il consiglio riteneva di potersi permettere il ritorno del brasiliano. “Non avevamo ancora la due diligence”.

Il presidente del Barça confessa di averci provato, perché gli era stato detto che Neymar voleva tornare in Spagna e che aveva respinto le proposte di rinnovo del PSG. “Ci hanno detto che non avrebbe continuato, ma alla fine lo hanno convinto. Non mi ha deluso. “Per fortuna non l’abbiamo preso. Non avrebbe risolto la nostra situazione“.