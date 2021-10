Napoli-Legia Varsavia, Spalletti ne cambia 8: Mertens, Juan Jesus e Zanoli titolari

Tornano Manolas e Meret. A centrocampo Demme regista, con Anguissa (probabilmente) e Elmas (sicuramente). Davanti, con il belga, Lozano e Insigne

Contro il Legia Varsavia, questa sera, Spalletti ne cambierà otto. Il Corriere dello Sport dà le ultime sulla formazione che con ogni probabilità sceglierà il tecnico del Napoli. La partita è in programma questa sera al Maradona.

In porta ci sarà Meret. Davanti a lui, in difesa, Spalletti ha deciso di dare spazio al ventunenne Zanoli, accanto al quale ci saranno Manolas, Koulibaly e Juan Jesus alla sua prima da titolare. In mezzo al campo, Demme farà il regista (Fabian si accomoda in panchina). Al suo fianco ci sarà “probabilmente Anguissa e sicuramente Elmas”. Davanti, il ritorno di Mertens, con Lozano a destra e Insigne a sinistra.