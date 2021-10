Muccino: «Non vedo mio fratello Silvio dal 2007. Ha fatto terra bruciata intorno a sé»

Il Corriere della Sera intervista Gabriele Muccino. Da poco è uscita la sua biografia, “La vita addosso”, realizzata con Gabriele Niola per Utet editore.

Racconta di aver cominciato a fare tv grazie a suo cugino.

Poi i primi film, fino a «L’Ultimo bacio», che ruppe gli equilibri.

«Fino a Come te nessuno mai ero visto ancora giovane promessa, guardato con attenzione e una sorta di affetto da Monicelli, Scola e Suso Cecchi, poi quel film rompe l’incanto. Come se avessi fatto troppo e troppo lontano da quello che riconoscevano come cinema italiano. Ha scompaginato. Non assomigliava a nulla: questa incapacità di capire che cinema facessi è il motivo per cui ho avuto molto successo e molti detrattori. Vinse il Sundance, è stato nelle sale per sei mesi, ha incassato 33 miliardi di lire in anni in cui andavano Pieraccioni e Aldo Giovanni e Giacomo».