Mourinho mangia sugli scalini a Cagliari: «Tre punti e un altri ragazzino lanciato»

Sotto 1-0 a Cagliari, ha fatto esordire in Serie A il diciottenne ghanese Felix Afena-Gyan. Ha rimontato e poi ha festeggiato mangiando sugli scalini

José Mourinho colpisce ancora. In campo e fuori. La sua Roma ha battuto il Cagliari 2-1, in rimonta e in trasferta. Perdeva 1-0, a quel punto Mourinho ha tolto dal campo Vina e lo ha sostituito col diciottenne attaccante Felix Afena-Gyan il ghanese che lui ha taggato su Instagram quando ha scritto “Tre punti, ottimo cibo (non posso andare negli spogliatoi) e un altro ragazzino lanciato”. Lo ha fatto esordire in Serie A sull’1-0 per il Cagliari e ha vinto la partita.

Game over… 3 points… Nice food (can’t go to dressing room) and one more kid @ohenegyanfelix_

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho)