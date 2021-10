Mourinho in versione tifoso scalmanato, da espulso si arrampica sulla balaustra (VIDEO)

Il tecnico portoghese si sbraccia, sale in piedi in tribuna per dare indicazioni ai suoi. Il tutto davanti agli steward che lo osservano

Semplicemente Mourinho. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Questo è un video girato domenica allo stadio Olimpico durante Roma-Napoli (finita 0-0). Mourinho è stato espulso e il video lo mostra dietro la panchina, in tribuna, che si agita, si sbraccia, sale sulla balaustra per dare suggerimenti ai propri calciatori. Non proprio un comportamento ortodossso, anche perché in caso di espulsione l’allenatore a nostro avviso dovrebbe uscire dal campo, in ogni caso Mourinho si conferma un attore protagonista.