Mourinho ai suoi: «Alcuni di voi non giocherebbero nemmeno in Norvegia, o in Serie B»

Il CorSport racconta la furia del tecnico nello spogliatoio dopo il clamoroso ko contro il Bodo, in Conference League. Spogliatoio muto

Dopo il clamoroso ko rimediato in Norvegia contro il Bodo, sono volate parole durissime nello spogliatoio della Roma, da parte del tecnico José Mourinho. Nelle interviste post partita Mou aveva fatto a pezzi la squadra “di riserve” messa in campo per lanciare un segnale alla società. Aveva anche parlato di un confronto nello spogliatoio, di cui, però, non aveva voluto rivelare il contenuto. Il Corriere dello Sport riporta il succo delle parole rivolte dal tecnico ai giocatori.

“Chi era presente nello spogliatoio di Bodo assicura che siano volate parole pesanti. «Tra voi c’è gente che non giocherebbe nemmeno qui in Norvegia, o nemmeno in Serie B» erano più o meno i concetti espressi dall’allenatore che la squadra ha assorbito senza fiatare. Meglio non rispondere quando Mourinho si arrabbia così”.

Ieri, alla ripresa degli allenamenti, il tecnico ha preferito non rincarare la dose. Il suo, del resto, era un chiaro messaggio alla società che, scrive il quotidiano sportivo, a gennaio lo accontenterà con almeno due rinforzi: “un centrocampista e un terzino destro, nella speranza di cedere alcuni dei giocatori che non servono”.