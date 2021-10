Milan, si ferma Maignan, domani operazione al polso in artroscopia

La nota del club rossonero parla di dolore persistente per il portiere, da qui la necessità dell’intervento

Brutte notizie per il Milan, che dovrà fare a meno del suo portiere, Mike Maignan, per qualche tempo. Il club rossonero ha infatti diramato una nota in cui dichiara che il portiere ha ancora un dolore al polso che impone di effettuare un’operazione in artroscopia. L’intervento sarà effettuato domani dal professor Loris Pegoli.

“Il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli”.

Domani si saprà qualcosa in più sui tempi dello stop per il francese.