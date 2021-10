Mihajlovic su Osimhen: «Ma cosa gli fanno mangiare? Sembra che abbia un motorino»

Il Corsera: la velocità del nigeriano costringe spesso gli avversari al fallo, Spalletti: «Ha capito che viene marcato a uomo e si sta adattando. Ora ha un comportamento esemplare»

Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, presenta Napoli-Bologna di stasera. Spalletti fa turn-over, anche per il Corsera Insigne va in panchina. Chi va sempre in campo, invece, è Osimhen.

Osimhen la forza della natura a cui è difficile rinunciare. Il centravanti che Mihajlovic ha definito «ignorante», senza alcuna volontà di offesa ma soltanto per sottolineare quanto corre, come apre il gioco. Come riparte e come segna». Con la battuta, a supporto: «Ma cosa gli fanno mangiare? Sembra abbia un motorino!». Effettivamente, la velocità del nigeriano costringe spesso gli avversari al fallo, Spalletti da questo punto di vista ha ben indottrinato il suo calciatore: «Ha capito che viene marcato a uomo e si sta adattando. Adesso ha un comportamento esemplare».