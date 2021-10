Luigi De Laurentiis: “Pronti ad impugnare la norma sulle multiproprietà”

Il presidente del Bari a Rai Sport: “La nostra famiglia versa milioni di euro per supportare il mondo del calcio, non può ricevere una limitazione così”

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport.

Dare un limite temporale ad una società di calcio per capire come riposizionare il proprio asset è un po’ scorretto. Vorrei leggere bene la norma, per capire, insieme ai nostri avvocati, cosa impugnare. Una famiglia come la nostra, che versa milioni di euro per supportare il mondo del calcio, non può ricevere una limitazione così gigantesca.