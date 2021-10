Lucas Hernandez eviterà il carcere: pena sospesa per quattro anni e 96 mila euro di cauzione

Stando a quanto riporta Marca, il Tribunale Provinciale di Madrid ha accolto il ricorso contro l’ordine di carcerazione

Lucas Hernandez eviterà il carcere. Il Tribunale Provinciale di Madrid, stando a quanto riporta Marca, ha accolto il ricorso presentato dal calciatore contro l’ordine di carcerazione, sospendendo l’esecuzione della pena di sei mesi.

Il giocatore era stato condannato per una violazione delle misure restrittive dopo i maltrattamenti nei confronti della compagna, oggi moglie, Amelia Llorente, risalenti al 2017.

Il Tribunale Provinciale di Madrid ha posto una condizionale di quattro anni, in cui Hernandez non dovrà commettere reati. Dovrà inoltre versare in un anno 96 mila euro. L’eventuale violazione di queste disposizioni può comportare l’esecuzione della pena.