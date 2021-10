Maltrattamenti sulla ex moglie: Lucas Hernandez dovrà scontare un anno di reclusione

Il giocatore, recidivo, aveva colpito la moglie e poi i due – tornati insieme – avevano disatteso il divieto di vedersi e comunicare per sei mesi per una vacanza romantica

La giustizia spagnola non fa sconti a Lucas Hernandez. Nei confronti del calciatore del Bayern Monaco è stato infatti emesso un ordine di carcerazione per reati legati alla violenza di genere. I fatti risalgono a quattro anni fa, quando durante una lite in strada Hernandez aveva colpito l’allora moglie Amelia de la Osa Lorente.

Il Tribunale di Madrid aveva condannato entrambi a 31 giorni di servizi sociali, impedendo loro di avvicinarsi e comunicare per sei mesi. Tuttavia, la coppia si riappacifica e decide di andare in luna di miele a Miami: al rientro vengono arrestati e poi rilasciati, ma il processo è proseguito e per Hernandez sembrano aprirsi le porte del carcere. Entro la mattina del 19 ottobre dovrà presentarsi in tribunale e comunicare un centro penitenziario a sua scelta dove scontare un anno di reclusione.

La pena è da considerare in virtù della recidiva del giocatore, che ha alle spalle altre due condanne per reati legati alla violenza di genere. Gli avvocati di Hernandez in ogni caso hanno presentato ricorso in appello e si attende di capire se sarà accolto o meno.