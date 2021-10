Libero: Napoli solido in difesa grazie ad Anguissa e a Spalletti che ha scelto Ospina e Rrahmani

Il portiere colombiano è molto bravo nel gioco con i piedi, a differenza di Meret. Il centrale kosovaro ha preso solo 1 gol in 7 partite, contro i 2 presi da Manolas in 3 gare

Su Libero, Federico Strumolo elogia la solidità difensiva del Napoli: potrebbe essere il segreto per la vittoria dello scudetto da parte della squadra di Spalletti.

“Una delle più vecchie leggi non scritte del calcio italiano vuole che a trionfare in serie A sia la squadra con la miglior difesa. E, almeno osservando questo inizio di campionato, pare che il Napoli abbia imboccato la strada giusta”.

Nelle prime dieci partite di Serie A, il Napoli ha subito solo 3 gol, classificandosi come la migliore difesa in Europa insieme a quella del Chelsea. Nessuno, prima di Spalletti, ha fatto meglio di lui. Il merito, secondo Strumolo, sta, oltre nella presenza di Anguissa a centrocampo, anche in alcune scelte del tecnico.

“Ma anche ad alcune scelte forti del tecnico Spalletti. Prima fra tutte quella di puntare con decisione su David Ospina in porta: estremo difensore affidabilissimo tra i pali, leader d’esperienza (ha 33 anni) e molto bravo anche nel gioco con i piedi (dove, invece, fatica l’alternativa Alex Meret). Un’altra grande intuizione del tecnico di Certaldo, poi, porta il nome di Amir Rrahmani. Il centrale difensivo kosovaro ha tolto il posto da titolare al ben più quotato Kostas Manolas, ed i risultati danno ragione all’allenatore: nelle 7 partite con Rrahmani in campo, il Napoli ha incassato solamente 1 gol (nel 2-1 contro la Fiorentina), contro le 2 reti subite (nel doppio 2-1 con Genoa e Juventus) nei 3 incontri con Manolas”.