Libero: il fondo saudita Pif vuole rilevare l’Inter, offerto 1 miliardo di euro

Negli ultimi mesi si sono susseguite le voci su una possibile cessione dell’Inter. Oggi l’ipotesi sembra più plausibile, secondo le indiscrezioni che circolano negli ambienti finanziari, scrive Libero. Si parla di un’offerta del fondo saudita Pif, lo stesso del Newcastle, per un miliardo di euro.

“Ma adesso, in ambienti finanziari, c’è anche chi parla di accordo già trovato. Suning sarebbe pronta a cedere la società nerazzurra al fondo sovrano dell’Arabia Saudita, Pif (Public Investment Fund), per una cifra intorno al miliardo di euro. Si sussurra di un incontro avvenuto a settembre a Milano tra i vertici dell’Inter ed alcuni emissari sauditi, sbarcati in Italia per limare i dettagli della trattativa, oltre ad assistere al Meazza alla sconfitta della squadra di Simone Inzaghi contro il Real Madrid in Champions League (0-1, il 15 settembre)”.