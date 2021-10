Leonardo: «Mbappè, il Real Madrid è da sanzionare. Il Psg non investe più soldi degli altri»

Leonardo, direttore sportivo del Psg, è intervenuto al Festival dello Sport di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Ha parlato anche di Mbappé.

Abbiamo comunicato tante volte al Real Madrid che non eravamo contenti. Penso che il loro comportamento sia da sanzionare, non è normale. Non credo sia giusto un tipo di approccio così a un giocatore per tanto tempo. Tutti ne parlano. Lui è all’ultimo anno di contratto, ma la loro è una mancanza di rispetto.