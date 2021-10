La versione di China Suarez: «Non ho iniziato io, sono stata usata da un conquistatore seriale» 

China Suarez, il terzo incomodo tra Icardi e Wanda Nara, esce allo scoperto. Su Instagram, la modella ha dato la sua versione della liaison che ha alzato un gran polverone, negli ultimi giorni e che ha minato evidentemente la serenità mentale del calciatore del Psg.

«Scrivo questo testo per fermare bugie, violenze e occhiate storte nella costruzione di una storia manipolata per farmi passare, ancora una volta, come il capro espiatorio. Facile far passar male me per scaricare le responsabilità. Il prezzo di sostenere l’immagine di una famiglia felice lo pago io, non l’uomo che è stato irrazionale o ha commesso un errore. Così tutti sono a posto. Chi sta lucrando su questa situazione a discapito della mia vita personale e della mia carriera sarà denunciato per la riproduzione di informazioni false. Quel che è successo è una situazione che non ho iniziato, non ho incoraggiato né provocato».