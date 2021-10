Koulibaly: «Nessuno è egoista in questo Napoli, tutti sono pronti a sacrificarsi per il gruppo»

Dopo il pareggio contro la Roma sul campo dell’Olimpico, ai microfoni di Dazn il difensore senegalese del Napoli, Kalidou Koulibaly.

«E’ difficile vincere tutte le partite, la Roma aveva un orgoglio da difendere per la sconfitta durante la settimana, con questo pubblico è difficile vincere. Abbiamo dimostrato una grande solidità difensiva, senza sminuire loro che hanno una buona squadra. Abbiamo fatto una grande partita, potevamo fare gol, peccato per il fuorigioco ma possiamo essere contenti».

Hai parlato di solidità difensiva.

«Possiamo sempre imparare da tutti, sappiamo che dobbiamo tenere la porta a zero e che davanti possiamo fare gol in qualsiasi momento, dobbiamo avere questa solidità. Venire qui a Roma e non prendere gol non è da tutti. Amir è un difensore, lo ha dimostrato: che sia lui o Manolas dobbiamo essere fiduciosi e continuare a lavorare così».