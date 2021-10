Juric: «Avremmo potuto fare più male alla Juve, ci mancano ancora conoscenze del gioco»

A Dazn: «Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, nel secondo loro hanno accelerato, noi abbiamo tenuto per lunghi tratti. I ragazzi danno il massimo ma non è il massimo della vita».

Dopo la sconfitta contro la Juve, ai microfoni di Dazn il tecnico del Torino, Ivan Juric.

Un Toro che non raccoglie ciò che meriterebbe

«Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, avremmo potuto fare più male alla Juve, non ci siamo riusciti, nel secondo loro hanno accelerato, noi abbiamo tenuto per lunghi tratti. I ragazzi danno il massimo ma non è il massimo della vita».

Le mancano gli attaccanti.

«Sì, ne mancano alcuni, tanta roba, non ho cambi in mezzo per le caratteristiche che servono, dobbiamo migliorare tecnicamente, dispiace perché per lunghi tratti è stata una partita ottima».