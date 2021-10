Juric: «Abbiamo avuto più occasioni del Napoli, il loro gol è stato un rimpallo sfortunato»

A Dazn: «Abbiamo fatto un’ottima partita. Due attaccanti? Non mi piace questa soluzione. Non sono neanche bravo ad allenare due attaccanti»

Nel post partita di Napoli-Torino (1-0), ai microfoni di Dazn il tecnico granata, Ivan Juric.

Cosa rimprovera alla squadra?

«Abbiamo avuto più occasioni di gol del Napoli, non abbiamo resistito. Abbiamo fato una partita molto seria e giusta, il rigore era una nostra ingenuità, abbiamo avuto due occasioni nitide di gol, abbiamo fatto una partita ottima, dispiace, il gol è stato un rimpallo sfortunato».

Siete stati bravi nel fraseggio e nel possesso palla e non avete rinunciato a creare pericoli, avete trovato Ospina a respingere. Come si coniuga la vostra intensità e la lucidità che ci vorrebbe in zona gol?

«Non solo nel gol, anche nella trasmissione della palla e in certe situazioni siamo molto carenti. Reggiamo come oggi per 15 minuti. Sbagliamo passaggi, posizione, ci sono tanti margini di miglioramento. Un po’ di qualità ci manca, ma la squadra cresce bene, dobbiamo crescere di più nel palleggio e nella trasmissione della palla e finalizzare meglio. Ora abbiamo recuperato Belotti e ho più soluzioni. Ho idea di quello che deve essere il Toro e come lo voglio strutturare. In questo momento prestazioni ottime ma risultati carenti, c’è da migliorare».

Era impensabile venire a Napoli e non subire. Siete stati solidi e compatti. Ha in mente di provare anche due attaccanti?

«Lo ho fatto una volta, con Sanabria e Belotti, è stata la peggiore partita da quando alleno. Non mi piace questa soluzione, sembra che buttiamo solo palloni in avanti. La situazione creata col Sassuolo ci dà più fluidità e più gioco. Non sono neanche bravo ad allenare due attaccanti, è un calcio che non mi entusiasma, poi in alcune partite ci può stare, ma non è la mia soluzione preferita».

Belotti non è stato disponibile finora, che margine di crescita può dare?

«Ci sta che magari dopo uso due attaccanti, queste cose cambiano, tra un mese magari penserò diversamente. Belotti oggi mi è piaciuto molto come è entrato. E’ un ragazzo splendido che sta lavorando tanto per tornare in forma, ci vorrà molto tempo. E’ stato fermo per tanto, ci può dare molto, è un giocatore importante e il suo atteggiamento è molto positivo. Dobbiamo gestirlo bene per non fargli avere altri problemi».

La qualità che cerca, potrebbe dargliela Pjaca?

«Assolutamente, finché alternavo lui e Brekalo le cose andavano anche abbastanza bene. Sanno giocare tra loro. Cercherò questo, andrò su questa strada, quando li recupereremo avremo più qualità».