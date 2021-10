Italiano: «Razzismo? Il responsabile è uno, non è giusto coinvolgere tutta Firenze e un intero stadio»

Al Corsport: «Un Daspo per molti anni a chi si è reso colpevole del gesto. Vlahovic? Mi auguro non interferiscano problemi extracalcistici. Senza calcio non vivo»

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport.

Koulibaly e il razzismo a Firenze.

«I responsabili vanno individuati e puniti, poco da dire. In questo caso il responsabile è uno. Non trovo giusto che venga coinvolta un’intera città, perseguito un intero stadio. Un Daspo per molti anni a chi si è reso colpevole del gesto, come si è fatto in altri casi. Ritengo sia il modo migliore per cercare di limitare il problema».

Vlahovic che non ha voluto rinnovare.

«Ha ancora due anni di contratto. È un professionista serio. Darà tutto per la Fiorentina. Credo che quando ci sarà da andare in campo e spingere forte lo farà, sempre. Mi auguro non interferiscano problemi extracalcistici. E mi fermo qui. Parlare adesso di come sostituirlo, con il mercato tra tre mesi, ha poco senso».

L’ossessione per il calcio

«È il pallone il protagonista, il personaggio indispensabile di ogni seduta di allenamento. L’unico che non suda. Non fa fatica e diventa il re del palcoscenico. Più gestisci il gioco più hai possibilità di vincere. Sono nato con il pallone tra i piedi e in mezzo all’odore dell’erba. Non ce la facevo a rinunciare a tutto questo. Senza calcio non vivo, che cosa posso farci?».