Italiano: «Polemiche allenatori-arbitri? Mai stato espulso: sostengo la squadra non faccio polemica»

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la sua ex squadra, lo Spezia.

“Non è una partita come le altre, per quei due anni in cui ho conosciuto un ambiente fantastico e persone stupende. A livello emotivo non è facile, ma si scende in campo per ottenere le vittorie. Per 95 minuti sarò avversario dello Spezia, ma al di fuori del campo non mi passa nemmeno per l’anticamera del cervello di essere nemico di questa gente. Quanto al campo, non mi sono mai posto il problema se lo Spezia continui o meno a proporre qualcosa di mio. Domani per noi è una partita che ci dà la possibilità di rimediare alla sconfitta di Roma”.