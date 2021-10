Inzaghi: “Noi favoriti? Ringrazio Allegri per le parole, ma potrei dirlo anch’io di Juve, Napoli, Milan…”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha presentato la partita di domani contro la Juventus in conferenza stampa.

Sarà una gara importantissima tra due squadre molto competitive, siamo consapevoli di dover fare una grandissima prestazione. Allegri dice che siamo favoriti? Mi fa piacere, è un allenatore che stimo tanto. Io potrei dire lo stesso di loro, del Napoli, del Milan e non solo. Vogliamo essere protagonisti e faremo del nostro meglio.

Abbiamo deciso che giocheremo anche se ci sarà un nostro avversario a terra, lasceremo la decisione all’arbitro. La Lazio è organizzata, domani abbiamo un’altra grandissima possibilità di reagire. La Juventus è una nostra rivale storica ed è in un momento buonissimo, quindi serve grande attenzione. Esprimiamo un ottimo calcio, proveremo a migliorare ancora.

Senza Cristiano Ronaldo, la Juve ha comunque tanti calciatori che possono far male come Morata e Dybala, noi dobbiamo concentrarci sulle nostre certezze. Perisic è una grande risorsa per noi, me lo tengo stretto vista anche la sua esperienza internazionale.