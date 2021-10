Il Newcastle saudita chiede ai tifosi di non vestirsi più da sceicchi allo stadio: «Grazie, ma basta»

Il comunicato del club inglese è una perla: “Non ci offendiamo, ma c’è la possibilità che vestirsi in questo modo sia culturalmente inappropriato”

Bene, grazie, abbiamo capito, ma anche basta. La nuova proprietà saudita del Newcastle ha dovuto pubblicare una nota ufficiale per chiedere ai suoi tifosi di astenersi dall’abbigliarsi come se fossero sceicchi arabi. L’ha fatto usando tutta la cautela del caso, scrivendo ai suoi sostenitori che è “positivo” e segno di “una buona accoglienza” il fatto che molti tifosi, per celebrare l’acquisizione del club da parte del Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita (Pif), si siano presentati al St. James’ Park vestiti con i tipici indumenti arabi. Però il club “chiede gentilmente ai tifosi di astenersi dall’indossarli se non lo fanno normalmente”.

Il Newcastle, giusto per andarci piano, precisa che “nessuno del nuovo gruppo di proprietà è stato in alcun modo offeso dall’abbigliamento dei tifosi, che hanno scelto di esternare la propria gioia in questo modo”. “Rimane però la possibilità che vestirsi in questo modo sia culturalmente inappropriato e che così si rischi di offendere gli altri. Tutti i supporter del club sono, come sempre, incoraggiati a indossare qualunque cosa essi desiderino per esprimere la propria appartenenza alla propria cultura o religione, così come sono incoraggiati a riflettere sulla ricchezza delle comunità e dei gruppi multiculturali da cui il club trae con orgoglio il suo sostegno”.