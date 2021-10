Il Napoli ha spazzato via tutte le elucubrazioni mentali dell’anno scorso

Ieri si è distinto anche il sempre maltrattato Mario Rui. Ottimi Fabian e Anguissa (che dovrebbe tirare di più). Male invece Lozano

Cesare – Caro Guido salutiamo la capolista. E mi piace iniziare così come al solito perché sembra portare bene. Comunque grande prova di forza del Napoli che ha vinto, dominato e controllato l’avversario. Il Bologna non ha fatto un tiro in porta con Ospina spettatore non pagante. Lo so che ogni partita è una partita a sé ma il Bologna innocuo visto stasera pochi giorni fa aveva perso 4-2 con il Milan, dopo aver rimontato 2 gol e pareggiato la partita poi persa perché ridotto in 9 uomini.

Guido – Caro Cesare devo dirti che il Napoli quest’anno sembra aver spazzato tutte le elucubrazioni mentali dell’anno scorso (e mi riferisco all’allenatore e alla squadra): si gioca a risultato positivo del Milan acquisito e quindi c’è grande pressione e questo ci svantaggia. Inoltre giochiamo di giovedì e avremo meno tempo per recuperare per domenica. Ho visto una squadra che ha giocato in tranquillità, sicura dei propri mezzi e della sua forza e che ha acquisito la capacità di impostare la partita sul binario voluto e di controllarla.

Cesare – Hai proprio ragione. Hanno giocato tutti (o quasi) bene. Ovviamente con alcuni che si sono maggiormente distinti. Tra questi metterei il sempre maltrattato Mario Rui (che sappiamo andare in difficoltà con avversari strutturati e forti fisicamente e non era il caso certamente di questa partita). A centrocampo ottimi Fabian Ruiz autore di un gol capolavoro che ha sbloccato la partita e Anguissa solito dominatore del centrocampo (a mio avviso dovrebbe provare di più il tiro da fuori visto le frequenti opportunità e la gran traversa presa nel secondo tempo). I due si integrano alla perfezione. Zelinski dopo la partitaccia precedente ha meritato l’esclusione ed è stato sostituito da Elmas che ha ben giocato almeno sotto il profilo quantitativo. Ha fatto proprio un gran lavoro.

Guido – In particolare Fabian si è molto giovato dell’apporto di Anguissa. Un giocatore quest’ultimo che rende facili le cose complesse. Presidia le linee di passaggio avversarie. E si fa sempre vedere dai compagni di reparto garantendo uno scarico sicuro. In attacco va fatto un plauso a Insigne che ha dato ragione a Spalletti, ha avuto il coraggio di tirare ancora i rigori segnandone due. Solito gran lavoro di Osimhen che si è procurato i due rigori oltre che a sfiorare il gol in un paio di occasioni. Per me la nota dolente è stato Lozano che ancora una volta ha deluso. Incapace di saltare l’uomo ed autore di errori tecnici e passaggi sbagliati. Non so quale sia il problema. Viene da un gravissimo infortunio e forse non riesce ancora a recuperare. Può anche darsi che soffra il turnover con Politano (anche lui sotto tono nella mezz’ora che ha giocato) ma deve abituarsi perché gli impegni sono tanti. Certamente va recuperato perché i suoi goal (l’anno scorso ne ha fatti tanti) potrebbero essere fondamentali. Non dimentichiamo che i nostri centrocampisti segnano poco.

Cesare – Gettiamo la maschera. Ormai per il Napoli l’obiettivo scudetto è dichiarato ufficialmente dai fatti. Abbiamo un grande allenatore che sta dimostrando di ben gestire il tutto anche a livello ambientale (e da questo punto di vista ha le spalle larghe e ha fatto grande esperienza con Roma e Inter con le problematiche Totti ed Icardi). Sarà importante amministrare i momenti difficili che pure verranno e vedremo soprattutto come ne uscirà il Napoli quando perderà gli africani per la Coppa d’Africa. Ma andiamo avanti. Come dice il nostro allenatore “lamentarsi è da sfigati”.

Guido – Condivido la tua valutazione. Ma continuò a predicare calma. Chi ha più prudenza la usi si suol dire. L’obiettivo del Napoli è la Champion. I fatti ci dicono che possiamo restare in corsa per il titolo fino alla fine. E per ora mi accontento di questa prospettiva.