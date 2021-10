Il Napoli di Spalletti e il suo calcio libero finiscono su Forbes

La celebre rivista economica dedica un pezzo al Napoli: “L’attacco attira l’attenzione, ma è la difesa che in silenzio è davvero impressionante”

Non è tanto per quello che c’è scritto nell’articolo, è proprio l’articolo in sé: il Napoli di Spalletti finisce su Forbes. Ovvero su una delle più famose e influenti riviste economiche del mondo, celebre per le sue classifiche sulle persone più ricche del pianeta.

Fa abbastanza effetto leggere del Napoli su Forbes. E’ una nota a favore del salto di qualità che il club ha fatto in questo inizio di stagione, anche mediatico.

“Il Napoli sembra pronto a prendersi lo Scudetto – scrive James Nalton – In testa alla Serie A c’è un Napoli che gioca libero il suo miglior calcio da quando lottava per il titolo con Maurizio Sarri. Oggi, allenato da Luciano Spalletti, il Napoli è l’unica squadra con un record perfetto in Serie A dopo sei partite. Sembrano liberi in attacco e ben organizzati in difesa. L’attaccante nigeriano Victor Osimhen ha finalmente fatto il salto di qualità segnando quattro gol nelle ultime tre partite”.

E poi complimenti a pioggia su Zambo Anguissa, Koulibaly, Zieliński e Fabián Ruiz. Insigne viene definito “la stella dell’Italia e ora fedele attaccante del Napoli”. “E’ impressionante quando tutto funzioni”.

Il pezzo è scritto prima della sconfitta in Europa League, ma tant’è. “Il gioco offensivo del Napoli attira l’attenzione, ma è la difesa che è, in silenzio, forse l’aspetto più impressionante del loro gioco. E il pressing”.