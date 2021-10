Il Messaggero: la Figc vuole depotenziare le plusvalenze con un’apposita norma

Si lavora ad un sistema che obblighi i club a indicare, all’atto dell’iscrizione al campionato, quanto incidono senza generare un flusso di cassa effettivo

La Figc starebbe lavorando ad una misura per ridimensionare l’importanza delle plusvalenze nei bilanci dei club, in seguito all’indagine svolta dalla Covisoc che ha aperto all’apertura di un fascicolo della Procura.

La notizia è riportata da Il Messaggero, che ne spiega anche alcuni dettagli. L’idea al momento è quella di obbligare le società a dichiarare e indicare, all’atto dell’iscrizione al campionato, l’incidenza delle plusvalenze senza effettivo flusso di cassa sul risultato d’esercizio. In questo modo, un bilancio non sanato dalle plusvalenze metterebbe a rischio la partecipazione al campionato d’appartenenza.

In ogni caso, secondo il quotidiano, il procedimento non sarà immediato. Sarà necessario innanzitutto capire se da un punto di vista legislativo civile se sarà possibile introdurre una norma di questo tipo e poi il tutto andrà discusso in Consiglio Federale.