Il Giornale: l’Italia si vergogni per come ha trattato Luis Enrique

A Roma lo definirono demental coach. Bistrattato anche in Patria, gli risero in faccia quando, dopo aver perso 4-0 col Psg, disse: «Possiamo fargliene sei»

Il Giornale dedica una pagina a Luis Enrique allenatore della Spagna che stasera si gioca la Nations League contro la Francia dopo aver eliminato l’Italia in semifinale.

In passato lo stordito «demental coach» non lo abbiamo trattato sempre bene. E di questo sarebbe il caso di vergognarsi più che pentirsene. Le accuse dei tifosi giallorossi nella sua brevissima esperienza in serie A.

Il Giornale ricorda anche la gomitata che gli rifilò Tassotti nel Mondiale del 94.

Guida la nazionale di una Spagna che spesso ha criticato: “Un paese di calcio, tori e tamburelli, pressapochista e ignorante legato al passato”. Sta cambiando un modo di pensare e sta portando la sua nazionale al prossimo mondiale sapendo che avrebbe

lasciato qualcosa per strada. Oggi è uno degli allenatori simbolo degli anni Duemila e non solo per la pazzesca remuntada col Barça sul Psg per 6-1 dopo il 4-0 dell’andata: “Se una squadra riesce a farci quattro gol, noi di sicuro possiamo fargliene sei”. Detto alla vigilia quando agli astanti ridanciani risponde: “Se non vi piace il mio stile di gioco, non me ne frega niente, giusto per dirvela educatamente”.

Lontano dal glamour, schermato ai titoli a effetto, sempre al fianco della normalità: “Al calcio non si vince solo con i soldi e i giocatori famosi, sarebbe una noia mortale, come andare in sala e ballare con la propria sorella”.