Il Giornale: la Nations League ha il merito di aver eliminato quelle inutili amichevoli

Nel futuro forse sarebbe il caso di eliminare anche la finalina per il 3° e 4° posto a cui sono condannati Italia e Belgio questo pomeriggio

Nations League. Il Giornale, con Franco Ordine, la promuove:

Lo spirito del torneo, a dispetto del retro-pensiero di mettere le mani su un altro pacchetto di buoni incassi, è in apparenza nobile. Serve, in definitiva, a cancellare dal calendario amichevoli di dubbia utilità che hanno il difetto di escludere alcune nazionali dal circuito e di regalare spesso serate di calcio noioso. Nel futuro forse sarebbe il caso di eliminare anche la finalina per il 3° e 4° posto a cui sono condannati Italia e Belgio questo pomeriggio a Torino, nonostante una discreta prevendita.