“Il corto circuito definitivo di Dazn è pubblicizzare il Wi-Fi di Sky come ‘il miglior streaming possibile'”

Su Repubblica Antonio Dipollina scrive ancora di Dazn, dei ritardi nella trasmissione, della sfasatura tra i commenti dei giornali sui social, di circa 30 secondi, che spesso rovinano la gioia di un gol.

“Il calcio per tifosi e appassionati, ovvero l’unico calcio che conta, vive ormai un tempo parallelo, una cadenza diversa. Ovvero quella in ritardo di trenta secondi (più o meno, da adottare come misura convenzionale). Se ne facciano una ragione tutti”.