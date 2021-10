Il CorSport su Fiorentina-Napoli: l’ha cambiata Spalletti

Il Napoli ha vinto alla distanza, non riuscendo a dominare la gara come sua abitudine, andando a rovistare nell’Enciclopedia del tecnico

Sul Corriere dello Sport, Antonio Giordano racconta Fiorentina-Napoli, finita con la vittoria della squadra azzurra grazie ai cambi di impostazione di Spalletti.

“Il Napoli la vince alla distanza, non riuscendola a dominare come sua abitudine, andando a rovistare nell’Enciclopedia di Spalletti che si affida ad una alternativa ‘nuova’ eppure ‘antica’: diga centrale e poi sventagliate nella profondità”.

Dopo il vantaggio dei viola,

“il Napoli esce dagli equivoci, rompe gli indugi, non ha Insigne, Anguissa e Zielinski delle nottate più audaci, ma ha un Fabian che irradia luce, un Osimhen che diventa il tormento altrui e l’estasi di Spalletti e dietro s’è dato una regolata, lasciando solo possesso palla. In dieci minuti, è già diventata una partita diversa, l’ha cambiata Spalletti, andando a stuzzicare Lozano, chiedendogli l’uno contro uno e poi ricominciando a modo suo, tanto palleggio, non più lanci, pure perché il campo si è ristretto”.