Il Corsport: Reina colpito da una monetina, l’arbitro Guida lo ammonisce

Ci sarà la squalifica della curva o dello stadio di Bergamo? Ne dubitiamo. Tutto dipende da quel che ha scritto nel referto l’arbitro Guida e gli ispettori. Ma ci sono poche speranze visto che l’arbitro Guida ha ammonito Reina per perdita di tempo. Ecco cosa scrive il Corriere dello sport:

Si stava preparando per un rinvio, si è fermato perché dalla Curva era iniziato il tiro al bersaglio. Ha ritardato la rimessa in gioco per raccogliere un rotolo di nastro adesivo nero (per fortuna che i controlli sono rigorosi), tutto si sarebbe aspettato tranne che il signor Guida estraesse il giallo. È intervenuto Acerbi per difendere i diritti del portiere, inutilmente. Da lì a poco, mentre Pepe protestava per l’ammonizione, gli è arrivata in testa la monetina. È rimasto a terra per alcuni secondi, si è massaggiato la testa, si è rialzato, si è inginocchiato di nuovo. Dolorante, avvilito, si è rimesso in piedi, ha sgombrato l’area piccola dagli oggetti lanciati dalla Curva e da campione di fair play ha proseguito a giocare, chissà quanti avrebbero perso tempo rotolandosi per terra. Reina ha rinviato al minuto 91 e 53 secondi, al minuto 93 e 02 secondi è arrivato il tiro di De Roon (il 2-2).

Adesso è auspicabile un intervento del Giudice sportivo, i fatti potrebbero (dovrebbero) portare quantomeno ad una squalifica del settore (se non dello stadio) e ad una multa.