I club di Serie A chiedono a Dazn un tavolo di confronto sulla rilevazione degli ascolti

Ieri si è discusso del tema in Assemblea, e non sono mancati momenti di tensione. Era presente anche Marco Nazzari, ad di Nielsen Media

I club di Serie A vogliono chiarezza sugli ascolti Dazn. La pressione degli sponsor e il fatto che una parte dei diritti tv si attribuisce in base proprio agli ascolti, fa andare in pressing la Serie A, che ieri, riunita in Assemblea, ha chiesto a Dazn un tavolo di confronto sul tema. Il Corriere della Sera scrive:

“I presidenti dei club, riuniti ieri a Lissone, hanno mostrato preoccupazione per i disservizi di Dazn in avvio di campionato. I club, davanti alle pressioni degli sponsor, pretendono chiarezza considerando la discrepanza dei dati relativi agli ascolti fra le rilevazioni Auditel e quelle della web tv. In assemblea è intervenuto Marco Nazzari, ad di Nielsen Media, la società che analizza i dati per conto dell’app: i presidenti e l’ad della Lega De Siervo avranno la prossima settimana una riunione con Dazn”.

La Gazzetta dello Sport parla di momenti di tensione durante la discussione del tema.

“In assemblea si è tornati a parlare dei disservizi della app, e non sono mancati momenti di tensione. Disservizi ricondotti a guai tecnici del licenziatario, e non a problemi della rete. Motivo per cui le società chiedono una linea dura per evitare che situazioni simili si ripetano (stessa richiesta ribadita da Agcom)”.