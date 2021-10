Gazzetta: Spalletti ha smentito quelli che Fabian Ruiz era incapace di fare il regista

Cosa vuol dire avere un allenatore. Il 4-2-3-1 iniziale ha lasciato ben presto via libera al 4-3-3 e l’inserimento di Anguissa ha esaltato lo spagnolo

Fabian Ruiz regista? Oggi la Gazzetta dello Sport prende per mano i tifosi del Napoli, soprattutto coloro i quali si erano esaltati per la gestione al veleno («questo amore è un gelato al veleno», cantava negli anni Ottanta Gianna Nannini). Mimmo Malfitano prima mette nero su bianco che finalmente Spalletti ha eliminato questi inutili, autolesionistici oltre che snervanti passaggetti in orizzontale che non esaltavano gli attaccanti del Napoli. Dopodiché, non pago, spiega anche il lavoro di Spalletti – che di mestiere fa l’allenatore – sul centrocampo azzurro.

Sul piano tattico, Spalletti ha provato un paio di soluzioni, ottenendo risultati incoraggianti. Il 4-2-3-1 iniziale ha lasciato ben presto via libera al 4-3-3, uno schema che garantisce maggiore equilibrio. L’inserimento di Frank Anguissa nella linea di centrocampo, è servito per assicurare alla mediana quell’incontrista che ha permesso a Fabian Ruiz di erigersi a regista del gioco, smentendo quella parte di critica che l’aveva definito incapace di svolgere quel ruolo.