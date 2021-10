Gazzetta: l’arbitro Serra fermato per un turno dopo il rigore assegnato al Napoli contro il Bologna

In sole 10 giornate di campionato, in Serie A sono stati fischiati già 48 rigori, con una media di 0,48 a gara. Un numero troppo alto, scrive la Gazzetta, considerando gli altri campionati europei.

“Si danno molti rigori, troppi. E dai vertici arbitrali, da tempo, è stato esposto un cartello grande così: basta coi tocchi leggeri che diventano penalty. Non ogni contatto è da sanzionare. Il calcio prevede anche il contatto. Il rigore è eccezione, per situazioni nette e gravi di impedimento. Non una quasi consuetudine”.