Gazzetta: la rinascita di Koulibaly è dovuta soprattutto a Rrahmani e Anguissa

Il kosovaro è più preciso di Manolas in diagonali e chiusure e questo consente a Kalidou di esaltare le proprie doti atletiche. Il filtro di Anguissa in mediana fa il resto

Oggi la Gazzetta dello Sport dedica un articolo alla solidità difensiva del Napoli. Quella di Spalletti è l’unica squadra in Europa, con il Chelsea, ad aver subito solo 3 gol. Tra i difensori azzurri si nota sicuramente una rinascita di Koulibaly. La rosea l’attribuisce alla presenza, al suo fianco, di Rrahmani e Anguissa.

“Le qualità del kosovaro meglio si sposano a quelle del Comandante – come ama chiamarlo Spalletti – rispetto a Manolas. Perché Rrahmani è più preciso in diagonali e chiusure e questo consente a KK di esaltare le proprie doti atletiche e le chiusure spettacolari in anticipo, sapendo sempre che il compagno è pronto a chiudere”.