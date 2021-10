Gazzetta: Allegri non si è reso conto che in due anni il calcio è cambiato

La Juve perde in casa col Sassuolo e la Gazzetta tira legnate su Allegri.

L’ultimo anno di Allegri lo scudetto non se l’era filato nessuno: negli occhi di tutti, e della società, era rimasta la figuraccia contro l’Ajax. Quindi ecco Sarri rifiutato dagli anticorpi bianconeri, poi Pirlo forse meno sprovveduto di

quanto si pensasse, e di nuovo Allegri. Come in quella canzone: ci sono allenatori che fanno dei giri immensi e poi ritornano. Solo che non si sono resi ben conto che in due anni il calcio è cambiato e quello che era andato bene nel quinquennio – con ben altra cifra tecnica–adesso è sorpassato. La Juve, come contro l’Empoli, non meriterebbe di perdere, ma proprio non sa vincere.