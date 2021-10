Gazzetta: a Insigne mancava il gol su azione in questa stagione

“Da Lorenzo arriva la migliore risposta rispetto alle voci sul suo contratto. È Osimhen a sollevarlo in trionfo sotto la curva esultante”.

La perla di Insigne ha sbloccato il risultato in Europa League contro il Legia Varsavia: 3-0 il risultato finale. La Gazzetta, con Maurizio Nicita, sottolinea il gesto tecnico del capitano e l’importanza della rete in una settimana e in un momento particolari per il numero 24 del Napoli.

Ed ecco il colpo decisivo, bellissimo. Lo realizza Insigne con un gran tiro di controbalzo. È Osimhen a sollevarlo in trionfo sotto la curva esultante. E così da Lorenzo arriva la migliore risposta, una volta in più dal campo, rispetto alle voci sul suo contratto. Gli mancava il gol su azione, in questa stagione, ed eccolo qui: bello e decisivo.