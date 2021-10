Fabian: «Sarà una partita difficile, la Roma è forte e i suoi tifosi cantano tutta la partita»

A Dazn: «Spalletti ha visto che posso fare un ruolo diverso. All’inizio era difficile per me perché non lo avevo mai fatto, ora mi sono abituato e mi ci trovo molto bene»

Nel prepartita di Roma-Napoli, ai microfoni di Dazn, il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz. Ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita che sta per iniziare all’Olimpico.

Che partita ti aspetti? Che Roma?

Non so se arrabbiata, ma so che sono forti e giocano in casa e i tifosi della Roma sostengono tutta la partita. Sarà una partita molto difficile e importante per noi.

Cosa ha cambiato Spalletti su di te?

Ha visto su di me che posso fare un ruolo diverso, all’inizio era difficile per me perché non lo avevo mai fatto, ora mi sono abituato e mi ci trovo molto bene.