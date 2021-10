Fa discutere il gol concesso a Mbappé: era fuorigioco ma c’è l’intervento di Eric Garcia

Il gol del 2-1 di Mbappé sta facendo e farà molto discutere. In Spagna non hanno dubbi, si è trattato di un errore macroscopico. In realtà no è così ma la regola non mette tutti d’accordo.

Al momento del passaggio di Theo Hernandez, Mbappé è in fuorigioco, è oltre la linea difensiva della Spagna. A questo punto, però, Eric Garcia interviene in scivolata e tocca il pallone che prosegue verso l’attaccante che segna da solo davanti al portiere. La regola dice che il giocatore che tocca deliberatamente il pallone, anche con la mano, rimette in gioco l’avversario. Quindi a rigor di regolamento, la decisione è giusta. Certo Eric Garcia interviene perché non può avere la certezza che Mbappé sia off-side. È una regola e di conseguenza è una decisione che non convince.

Men che meno Busquets:

“Mbappé era in fuorigioco sul secondo gol, ma l’arbitro ha detto che Eric Garcia ha fatto una giocata. Non ha senso, perché sia una giocata devi provare a giocare la palla e lui ha cercato di spazzare la palla come qualsiasi difensore, non voleva giocarla”.

In Spagna non l’hanno presa bene. Mundo Deportivo scrive di scandalo. «Che quel gol non sia stato annullato è uno dei più grandi imbarazzi del Var – dice Eduardo Garcia su Onda Cero -. È l’errore più macroscopico da quando è stato istituito il Var. È un fuorigioco da guardalinee, non da Var. Se il responsabile del Var è Velasco Carballo (l’ex arbitro, ndr), si dimetta».

Interesting application of offside in the #UEFANationsFinal for Kylian Mbappe’s winner.

It’s a decision which is correct in law to allow the goal, but one which many will feel should be disallowed in the spirit of the game.

Mbappe is clearly offside when the pass is played. pic.twitter.com/OWC7lUK0OT

