Dionisi: “Non dirò mai che continueremo a giocare con l’avversario a terra”

L’allenatore del Sassuolo: “Anche se non mi piace la cultura italiana di dover mettere per forza fuori il pallone. Boga e Djuricic non ci saranno”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha presentato la partita con la Juventus in conferenza stampa.

Allegri è un allenatore che stimo tanto, ma non è l’unico. Le emozioni finiranno alla stretta di mano. Sulla carta abbiamo poche speranze, ma si deve sempre giocare sperando che la Juve non sia nella sua giornata migliore.

Ci sarebbe piaciuto contare su tutti gli effettivi ma ci sono due calciatori assenti, Boga e Djuricic. Metteremo in campo le nostre qualità, alla ricerca di risultato e prestazione. La Juve con l’Inter è stata più attendista, non so che squadra affronteremo domani ma dobbiamo pensare a noi in ogni caso.

Non è bello tornare sugli episodi arbitrali, purtroppo noi non sempre stemperiamo al termine delle partite, ne ho parlato anche io perché a volte sono determinanti e non è facile far finta di nulla.

A me non piace la cultura italiana di mettere fuori il pallone con un giocatore a terra. Io non dirò mai che “non la butteremo mai fuori”, Inzaghi l’avrà detto sull’onda di Lazio-Inter. Bisognerebbe giocare e lasciare all’arbitro o agli stessi giocatori in campo la decisione di interrompere o meno il gioco.