De Siervo: «Superlega? C’è imbarazzo di fronte alla mancata presa di posizione del Governo»

A margine dell’assemblea generale delle European Leagues, l’amministratore delegato della Lega Serie A, in conferenza stampa, ha ribadito l’imbarazzo che c’è di fronte alla mancata costituzione dell’Italia contro la Superlega. Poco fa anche il presidente della Figc, Gravina, ha chiesto che il Governo intervenga subito.

«C’è imbarazzo in questo momento rispetto alla mancata presa di posizione del nostro Governo rispetto al procedimento sul tema Superlega. C’è un termine che scade entro oggi, il nostro è l’unico tra i Governi che non ha preso ancora una posizione formale. Ci risulta che la lettera sia pronta, ci domandiamo perché questa posizione, che pure il presidente Draghi aveva espresso con un tweet dopo l’annuncio della Superlega, ancora non abbia preso consistenza e forma congrua. Sapete cosa è successo in Inghilterra, sapete cosa sta facendo la Spagna, siamo nell’ultimo spiraglio. Ci auguriamo che il nostro Governo ribadisca formalmente la posizione che aveva raccontato all’epoca».