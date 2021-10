Dazn, gli sponsor: non abbiamo numero di abbonati né dati di ascolto, siamo nell’opacità

L’Unione dei pubblicitari, l’Upa, ha stilato un documento in cui ampio spazio è dedicato a Dazn, al calcio in streaming. Ne scrive Italia Oggi. Per gli sponsor

le misurazioni vanno effettuate da un Jic (Joint industry committee) che rappresenti tutti i soggetti del mercato.

Il presidente Upa Lorenzo Sassoli de’ Bianchi mette in evidenza due richieste:

la prima è che ci siano garanzie per la visione di un prodotto audiovisivo live senza interruzioni. Con le interruzioni si perde il pathos, cala l’emozione, il pubblico si arrabbia; la seconda cosa è relativa ai dati di ascolto. Per la prima volta, dopo tanti anni, il mercato non ha i dati di ascolto del calcio. E non sappiamo neppure il numero degli abbonati ai servizi in streaming, mentre Sky lo comunicava e se lo faceva anche certificare. Upa non ama le opacità. E, al momento, il mondo del calcio in streaming è in fuorigioco.