Dalla Roma al Newcastle saudita passando per il no di Paratici: il salto triplo di Fonseca

Il Telegraph: il colloquio con Amanda Staveley li ha convinti. Guadagnerà 6 milioni di sterline l’anno

Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore del nuovo Newcastle saudita. E’ lui il tecnico che sostituirà Steve Bruce per rilanciare una squadra in crisi appena rilevata da un ricchissimo Stato arabo. Come scrive il Telegraph il suo colloquio con Amanda Staveley, potentissima comproprietaria del club, è andato benissimo. Li ha convinti.

“Staveley – scrive il Telegraph – è rimasta impressionata dall’ex allenatore della Roma, che ha anche vinto tre titoli con lo Shakhtar Donetsk in Ucraina, ma la decisione finale dovrebbe essere approvata dal presidente del Newcastle Yasir Al-Rumayyan. Lui rappresenta gli interessi del PIF, che possiede l’80% del club. La PCP Capital Partners di Staveley detiene il 10%, con il restante 10% controllato dalla famiglia Reuben, rappresentata nel nuovo consiglio di amministrazione del club dal figlio Jamie”.

Dovrebbe firmare un contratto da 6 milioni di sterline l’anno, bonus inclusi. Sarebbe così tra i manager meglio pagati d’Inghilterra. “I manager che si uniscono a un club a metà stagione di solito negoziano un bonus salvezza, con il Newcastle in fondo alla classifica, un solo punto davanti al Norwich City.

Fonseca era stato ad un passo per essere il successore di Jose Mourinho al Tottenham in estate, prima che le trattative si interrompessero a causa dell’intervento del nuovo arrivato Paratici.

Nei colloqui, scrive ancora il Telegraph, alcuni fatti da Kiev in videochiamata, ha delineato la sua filosofia calcistica fatta di calcio offensivo e spettacolare.