CorSport: Milan, Ibra torna in panchina, ma probabilmente Pioli lo preserverà per il Porto

Lo svedese e il club vogliono andarci piano. Oggi si verificherà come risponde il fisico ad un lavoro più intenso dopo il lungo stop

Il Milan recupera Ibrahimovic. Lo svedese è tornato a lavorare in gruppo dopo più di un mese di stop e domani, contro il Verona, sarà in panchina. Ma il Corriere dello Sport scrive che con ogni probabilità Pioli lo preserverà per la Champions.

“A questo punto, si candida per la convocazione e quindi per un posto in panchina domani con il Verona. Meglio non dare tutto per certo e scontato. Oggi, infatti, andranno verificate le risposte del suo fisico dopo un lavoro più intenso. Dal centro sportivo rossonero, però, trapela fiducia”.

Come dicevamo, non è detto che il ritorno in panchina significhi che sarà impiegato in campo. Ibra e il Milan intendono procedere con cautela.

“Si procederà con calma. E significa anche che è più facile prevedere il suo ritorno in campo, comunque per uno spezzone, martedì prossimo in casa del Porto, gara che il Diavolo dovrà vincere a tutti i costi per cercare di rimettersi in corsa per la qualificazione alla seconda fase di Champions”.