CorSport: Lotito ha chiarito alla Lazio che Sarri è una sua scelta e che non tornerà indietro 

Ieri il presidente ha fatto visita alla squadra a Formello. In discussione, per la società e il tecnico, è la mentalità della squadra

Lotito difende Sarri. Lo ha difeso anche ieri in un incontro con la Lazio a Formello, come racconta il Corriere dello Sport.

“Ieri, intorno all’ora di pranzo, il presidente ha raggiunto il centro sportivo di Formello e ha parlato alla squadra, spedita in ritiro dopo il crollo del Bentegodi. Un’occasione per parlarsi, confrontarsi, meditare, stare insieme. Il tecnico, per le partite in casa, lo aveva abolito. Lotito ha ricordato ai suoi giocatori che Sarri è una sua scelta e che non tornerà indietro semmai ci fossero dubbi”.

Ha investito sull’allenatore per crescere, non per tornare indietro. Per lui, come per Sarri, in discussione non è il modulo o la scelta tattica ma l’atteggiamento e la mentalità della squadra.