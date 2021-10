CorSport: la svalutazione dei crediti preludio ad una cessione dell’Inter?

Il Corriere dello Sport commenta il bilancio dell’Inter: un buco da 250 milioni di euro. Nel mirino del quotidiano sportivo, la svalutazione dei crediti di alcune sponsorizzazioni cinesi. Che siano un preludio ad una cessione del club?

“Tutto ciò non arriva a spiegare l’aumento di 135 milioni dei costi complessivi rispetto alla stagione precedente. Molto probabile che siano stati svalutati crediti per alcune sponsorizzazioni cinesi che figuravano a bilancio da diversi anni senza essere riscossi. L’inesigibilità di queste posizioni, ormai molto probabile, può avere comportato ulteriori minusvalenze per una cinquantina di milioni. È legittimo chiedersi perché l’Inter abbia deciso di mettere mano a svalutazioni straordinarie proprio nel momento in cui echeggiano notizie di difficoltà dell’azionista di riferimento. Di solito le correzioni nella valutazione degli asset e gli accantonamenti prudenziali preludono a una cessione, perché il potenziale compratore vuole trovare una soluzione pulita. La presenza nel CdA di due nuovi amministratori indicati da Oaktree può avere accelerato questa soluzione”.