CorSport: il caso Insigne-rigori sbagliati, l’unica variazione nell’esecuzione è il balzello alla Jorginho

Il Corriere dello Sport definisce come un caso l’ennesimo rigore sbagliato da Insigne. Ieri, contro il Torino, è accaduto ancora.

Il Napoli ha messo pressione al Torino per tutto il primo tempo, facendosi trascinare da Osimhen,

“poi ha scoperto di dover fronteggiare un caso. Il problema, non secondario, al minuto 26, lo sistema sul ‘Maradona’ Lorenzo Insigne, che va sul dischetto per un fallo di Kone (dentro all’8 per Mandragora) su Di Lorenzo: il balzello alla Jorginho rappresenta la variazione nell’esecuzione, la parata di Vanja Milinkovic diviene la costante, per il terzo rigore stagionale mandato in frantumi insieme all’umore”.