Corsport: dov’è finito Icardi? Assente al Psg, travolto dai pasticci sentimentali con Wanda Nara

Icardi e Wanda Nara. Il Corriere dello Sport si chiede dove sia finito il centravanti argentino del Psg ieri assente in Champions contro il Lipsia.

Dov’è Mauro Icardi? Mentre gli altri del Paris Saint-Germain giocano, lui lotta per la vita. Per la vita privata, e non è poco. E’ a Milano, in ginocchio da lei a supplicarla. No, a Parigi a curarsi il mal d’amore guardando la Champions League in Tv. Oppure a letto a disperarsi, con una bottiglia d’acqua sul pavimento e un grande avvenire dietro le spalle, così pesante da piegargli il cuore.

E ancora:

a quanto pare Icardi adesso è triste essenzialmente perché teme di aver commesso una di quelle leggerezze che segnano un’esistenza e ne disperdono i pezzi. In due parole, una cavolata. Flirtare con un’altra, Maria Eugenia Suarez detta China per gli sguardi affilati all’orientale, showgirl, attrice ma non ancora scrittrice e procuratrice.