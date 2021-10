CorSport: De Laurentiis ha protestato con i vertici arbitrali per il rigore negato al Napoli contro la Roma

Il presidente ha rivisto la partita in tv. E’ adirato per il differente metro di giudizio tra Inter-Juve e la partita dell’Olimpico, chiede uniformità

Anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, era all’Olimpico, domenica per assistere alla sfida tra Roma e Napoli. Poi, quando è tornato a casa, ha rivisto la partita in tv, scrive il Corriere dello Sport, ed ha avuto un sobbalzo.

“Alle dieci e mezza della sera (circa) d’una domenica paradossale, mentre se ne stava accomodato in poltrona a casa sua, Aurelio De Laurentiis ha avuto improvvisamente uno scatto – forse d’ira – è balzato in piedi, ha usato il telecomando come se fosse la personalissima Var, ha poi afferrato il cellulare ed ha provato a capire perché mai ciò che stava accadendo in quel momento sotto i suoi occhi non collimava con quanto pensava dovesse succedere e soltanto tre ore prima con il contatto Vina-Anguissa”.