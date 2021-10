Colantuono: «Avevamo preparato la partita su Osimhen, ma la squadra ha risposto comunque alla grande»

Nel post partita di Salernitana-Napoli, ai microfoni di Dazn l’allenatore della Salernitana, Stefano Colantuono.

Aveva detto che avreste dovuto fare una gara coraggiosa, portate a casa una buona prestazione

« Speriamo possa darle consapevolezza perché la partita è stata buona . Il Napoli palleggia e ti costringe ad abbassarti, avevano preparato bene la partita sul nostro sistema di gioco, ma noi non abbiamo rischiato quasi nulla e abbiamo avuto possibilità per pareggiare. Spero che i ragazzi prendano consapevolezza dalla prestazione: possiamo giocarcela con quelle che fanno il nostro stesso tipo di campionato».

Hai mostrato come si può affrontare il Napoli.

«Avevo visto le loro partite, il possesso lo fanno con tutti, seguivo Luciano anche negli allenamenti alla Roma, so che ama il palleggio. Era una partita dispendiosa dal punto di vista fisico. Non volevamo far iniziare l’azione a Koulibaly, con Gondo. Siamo stati ordinati, non ricordo parate importanti del nostro portiere, abbiamo chiaramente subito il possesso palla che tutte le avversarie del Napoli hanno subito».

«Se avessimo avuto un punticino in più non guastava, siamo aggrappati alla classifica, vogliamo giocarcela fino alla fine. Siamo riusciti, speriamo, a capire che le partite vanno tutte giocate, al di là del valore dell’avversario che oggi era straordinario. L’abbiamo preparata nel dettaglio, toccando tutte le migliori peculiarità del Napoli».