Cesari: “Orsato o l’Aia dovevano spiegare l’errore, ma gli arbitri non sono pronti”

Graziano Cesari, ex arbitro, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport di cui si riporta un estratto.

Il chiarimento tecnico sbagliato c’è stato negli spogliatoi. Quello che ha detto Orsato a Cristante («Vantaggio sul rigore non si dà mai») ti mette con le spalle al muro: cosa puoi dire dopo? O mandi Orsato a spiegare perché hai detto una cosa che non è conforme al regolamento, oppure devi avere la forza per comunicare e far accettare anche un errore. Ma l’AIA non è pronta.

Perché Orsato ha parlato? Magari c’entra una certa voglia di protagonismo. Se fossi stato il designatore mi sarei arrabbiato per la spiegazione negli spogliatoi, mi sarei arrabbiato tantissimo. Da arbitro è un mio diritto sbagliare, certo che si può sbagliare. Ma poi ho il dovere di spiegare perché ho sbagliato e se fallisco in questo dovere, questo fa arrabbiare. E mi avrebbe fatto arrabbiare. E lo avrei fermato.